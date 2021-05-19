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Şampiyon Bedis’de başladı

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:12
Şampiyon Bedis’de başladı
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Kaya EMİROĞLU

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı ve KTFF’nin resmi duyurusu sonrasında 17 Mayıs itibarıyle verilen futbol antrenman izinleri sonrasında bazı takımlar çalışmalara başladı. Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü ilk çalışmasını Bedis ormanlık alanında yaptı.

Koşu çalışması yapan sarı yeşillilerin antrenmanına çok sayıda sporcu katılırken, Kulüp Başkanı Koral Bozkurt ve bazı yöneticiler de hazır bulundu.

Teknik Direktör Ali Oraloğlu ve yardımcılarının nezaretinde ilk çalışmasını yapan takımın, bir süre koşularla antrenmanlarını sürdürdükten sonra yaklaşık 15 gün sonra saha çalışmalarına da geçeceği öğrenildi.

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