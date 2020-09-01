Sami Ergazi MTG’ye veda etti

Mağusa Türk Gücü’nün başarılı sol beki Sami Ergazi, yönetim ile anlaşamamasının ardından dün sosyal medya hesabından Mağusa Türk Gücü’ne veda eden bir mesaj yayınladı.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Öncelikle bu yıl Mağusa Türk Gücü camiasıyla yaşadığım şampiyonluktan dolayı çok mutluyum. Geçtiğimiz yılda yaşadığım sakatlık sonrası bu yıl benim için bir geçiş süresiydi. Bu süreci iyi atlattığımı ve iyi bir dönüş yaptığımı düşünüyorum. Forma şansı bulduğum maçlarda takımıma koyduğum katkıları büyük Mağusa Türk Gücü camiasının takdirine bırakıyorum. Bu formayı giydiğim süre içerisinde elimden gelen her şeyi yaptım, yapmaya çalıştım. Zorlu maçlarda görev aldım. Küçümsenecek bir performans gösterdiğimi düşünmüyorum. Kendimi ispatlamak gibi de bir niyetim yok. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma önümüzdeki yıl sakatlıksız ve güzel bir yıl geçirmelerini dilerim. Bu yıl Mağusa Türk Gücü’nde olmayacağım ama önemli olan Mağusa Türk Gücü’nde futbol oynamak ya da bir parçası olmak değil. Önemli olan Mağusa Türk Gücülü olmaktır. Hakkınızı helal edin, Büyük MTG taraftarı.”