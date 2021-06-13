Saha bakımdan geçti

Tamamen kendi imkanları ile yapılan bakım çalışmalarında çim sahanın sezona hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kendi olanaklarımızla yapıyoruz

Yonpaş Dumlupınar’ın saha işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enver Faris, çalışmalar hakkında bilgi verirken “Kendi imkan ve olanaklarımızla yaptığımız antrenman tesislerimizin bakımını yine kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sahaya düzenli bakım yapıyoruz

Yeni futbol sezonu öncesi takımın çalışmalarını yapacağı çim sahanın bakımı kapsamında verti-drain, top dressing ve verticut işlemlerini özenli bir şekilde yaparak zemini sezona hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Faris, “Kulüp çalışanımız Hüseyin Peralı’nın özverili çalışmaları sayesinde tüm yaş gruplarındaki takımlarımızın kullanımına sunulmaya çalışılan tesislerimiz, gerekli peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Temmuz ayının ortasına doğru hizmet vermeye başlayacaktır” görüşlerini aktardı.