banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Saha bakımdan geçti

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün antrenmanlarını yaptığı Yonpaş Arena tesisi, yeni sezon hazırlıkları için titiz bir çalışmayla hazırlanıyor.

13 Haziran 2021 Pazar 17:16
Saha bakımdan geçti
banner337

Tamamen kendi imkanları ile yapılan bakım çalışmalarında çim sahanın sezona hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kendi olanaklarımızla yapıyoruz

banner341
Yonpaş Dumlupınar’ın saha işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enver Faris, çalışmalar hakkında bilgi verirken “Kendi imkan ve olanaklarımızla yaptığımız antrenman tesislerimizin bakımını yine kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sahaya düzenli bakım yapıyoruz

Yeni futbol sezonu öncesi takımın çalışmalarını yapacağı çim sahanın bakımı kapsamında verti-drain, top dressing ve verticut işlemlerini özenli bir şekilde yaparak zemini sezona hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Faris, “Kulüp çalışanımız Hüseyin Peralı’nın özverili çalışmaları sayesinde tüm yaş gruplarındaki takımlarımızın kullanımına sunulmaya çalışılan tesislerimiz, gerekli peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Temmuz ayının ortasına doğru hizmet vermeye başlayacaktır” görüşlerini aktardı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğruloğlu, Turunç’u tebrik etti
Ertuğruloğlu, Turunç’u tebrik etti
Kanat ailesinin acı günü
Kanat ailesinin acı günü
Hentbol kadınlarda play-off zamanı
Hentbol kadınlarda play-off zamanı
Badmintondan sosyal sorumluluk
Badmintondan sosyal sorumluluk
Altyapı konuşuldu
Altyapı konuşuldu
Tek aday Hasan Gazioğlu
Tek aday Hasan Gazioğlu
Fenalaşan futbolcudan iyi haber
Fenalaşan futbolcudan iyi haber
EURO 2020'de üzücü olay
EURO 2020'de üzücü olay
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 4. Hafta Sonuçları
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 4. Hafta Sonuçları
Nesdersan.com Rallisi start aldı
Nesdersan.com Rallisi start aldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim