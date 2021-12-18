Ruso'da Puanlar Paylaşıldı

Küçük Kaymaklı 0 - Yonpaş Dumlupınar 0

Necmi Belge

AKSA Süper Ligi'nin 14.haftasında Şut.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan önemli karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. son on dakikası büyük heyecan içerisinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı sıkıcı bir havada, golsüz,sonuçlandı. Maçın ikinci.yarısıda,sıkıcı bir atmosferde geçerken son on dakikası adeta bir heyecan fırtınası şeklinde geçti. son 10dakıkada,da gol.olmayınca, karşılaşma 0-0 golsüz tamamlandı. Bu sonuçla, ev sahibi Forest puanını 23'e yükseltirken konuk Yonpaş Dumlupınar da 18.puana.ulaştı.