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Rumlar yine engelledi

Rumlar yine engelledi

18 Haziran 2019 Salı 08:01
Rumlar yine engelledi

Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonasına katılacak  Lefkoşa Veteran Masa Tenisçileri Derneği sporcuları Fadil Olguner Zekai Soyadlı ve Mehmet Sedat Kıbrıs Rum kesiminin şikayeti üzerine engelleme girişimi ile karşı karşıya kaldı.
Daha önce Rum ve Yunan itirazlarına rağmen çok büyük mücadele vererek ve Türkiye'nin yardımları ile Uluslararası Veteran Masa Tenisi Dernekleri Topluluğuna üye olan Lefkoşa veteranları bunu protesto eden Yunanistan'ın topluluktan ayrılması sonucu bir süre rahat etmişti ancak Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Uluslararası Veteran Masa Tenisi Dernekleri Topluluğuna kendi çatısı altına alınca Rumları ve Yunanlıları yine karşısında buldu.
Lefkoşa veteranlarını Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’na şikayet etmesi üzerine Uluslar Arası Masa Tenisi Federasyonu Avrupa şampiyonasını düzenleyecek Macaristan federasyonundan konu ile ilgili bilgi istedi.
Macaristan federasyonu Avrupa şampiyonasına katılacak 3 sporcumuzun pasaport fotokopilerini istedi.

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Durumu haber alan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yetkilileri Lefkoşa Veteran Masa Tenisçileri Derneği Başkani Fadil Olguner ile temasa geçerek Macar federasyonu'nun istediği belgelerin gönderilmesini sağladı.
Bu arada olaylardan haberdar olan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Dernekleri Topluluğu Başkani Savaş Ertufan duruma müdahale etti.
Ertufan Uluslar Arası Masa Tenisi Federasyonu'nun düzenlenecek Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çatısı altına alırken üyeler arasında ayrım yapamayacağını belirterek 3 sporcunun Avrupa şampiyonasına katılacaklarını belirtti.
 

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonası Kktc
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