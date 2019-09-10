Remzi’nin tercihi Türk Ocağı

Girne temsilcisi Türk Ocağı, oyuncusu Remzi Betmezoğlu’nu kadroda tutma kararı aldı.

Transferi adeta yılan hikayesine dönen forvet Remzi Betmezoğlu’nun son kararı ve durağı kulübü Türk Ocağı Limasol oldu.

Sarı siyahlılar, genç golcü ile anlaşmaya vardı. Çetinkaya ile anlaşan, sarı kırmızılılarla kampa bile katılan ancak daha sonra ortamı beğenmediğini söyleyip, alt yapısından yetiştiği Küçük Kaymaklı’da forma giymek istediği açıklayan Remzi, dün bonservisinin bulunduğu Türk Ocağı ile antrenmana çıktı.

Spor servisinin edindiği bilgi doğrultusunda Remzi’nin kulübü T.Ocağı ile her konuda anlaşmaya vardığı ve yeni sezonda sarı siyahlı formayı giyeceği öğrenildi.