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Rallide start veriliyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yeni sezon ilk yarışını Cumartesi günü düzenleyecek

15 Nisan 2021 Perşembe 16:49
Rallide start veriliyor
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2021 sezonu için Basel Holding ile sponsorluk antlaşmasına vardı. Buna göre 2021 yılında düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Ralli , Sprint ve Tırmanma şampiyonaları Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek.12 Nisan günü Girne’de Basel Holding merkez ofisinde gerçekleşen imza töreni ve basın toplantısı ile birlikte 2021 şampiyonaları da tanıtıldı.

Basel “Dünyaya kapalı değiliz”

Burak Başel rallide Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya kapalı olmadığını gösterdiğini söyleyerek “otomobil sporlarına 2018 yılında başladık. Daha bu sektörde çok yeniyiz. 2018 yılından beridir de KKTOK ile birçok konuda işbirliği yaptık. KKTOK aslında bu ülkede, Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya kapalı olduğunu, dünyanın Kuzey Kıbrıs’a kapalı olmadığını yaptığı uluslararası organizasyonlarla bu ülkeye gösteren kuruluşlardan birisidir” dedi.

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Kişmir “iki marka işbirliğinde güzel işler başaracağız”

Kuzey KIbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir ise “Gerek ülkemizde gerekse de dünyada birçok başarıya imza atmış, söz sahibi olan çok büyük bir holding ile işbirliği yapmak mutluluk vericidir” diyerek iki markanın işbirliği içerisinde otomobil sporlarını daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Özpaşa “ilk yarış 17 Nisan”

KKTOK yarış direktörü Canben Özpaşa da “Böylesine büyük bir firmayla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk yarışımızı 17 Nisan Cumartesi günü Pandemi Koşullarına uygun bir şekilde Hamitköy de gerçekleştireceğiz" dedi.

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