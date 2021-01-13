Proje büyük

Sahayı kullanılabilir hale getirdiklerini söyleyen Onuş, kulübün gelirini de artıracaklarını ifade etti

BTM 2.Lig’de geçtiğimiz sezon final oynayan ancak BTM 1.Lig’e çıkamayan Ötüken Türk Kardeş Ocağı Spor Kulübü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kulübün Eş Başkanlarından Doç. Dr. Emin Onuş, geçtiğimiz gün yayınlanan bir radyo programına yaptığı açıklamada kulüp sahasının yeniden kazandırılması için çalışmalara hız verdiklerini, Nisan sonu gibi sahanın çimlendirme işlemlerini başlatacaklarını söyledi. “Ana hedefimiz, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, spora bağlamaktır” diyen Onuş, bunun için de kulübe ve bölgeye bir spor kompleksi kazandıracaklarının da altını çizdi.

Saha bize gelir sağlayacak

Sahayı kullanılabilir hale getirdikleri zaman kulübün gelirini artıracaklarını söyleyen Ötüken Eş Başkanı Emin Onuş, “Saha konusunda kısa sürede yol kat ettik. Sahamız hali arazideydi. Kullanılmıyordu. Pandemi süreci bazı şeyleri görmemizi sağladı. Geleceğe yönelik, gençlerimizi kurtarma, çocukları spora bağlama ve spor yapmaları adına bu girişimi başlattık. Geçtiğimiz sezon sadece maç ve antrenman yapmak için kasamızdan 25 bin TL çıktı. Bunlara oyuncuların benzin ücretlerini de eklediğimiz zaman ciddi bir para kaybımız oldu. Bu sorunu artık ortadan kaldıracağız. Hatta başka takımlara sahamızı açacağız ve kulübün gelirini artıracağız” şeklinde konuştu.

Akademi’de 7 köyden 184 çocuk

Alt yapı kurma konusuna değinen Eş Başkan Emin Onuş, “Köyümüze yakın bölgedeki köylerin muhtarları ile iletişime geçtik ve yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocukların isim listelerini çıkardık. Toplam 184 çocuğun ismini yazdık. Birçoğunun aileleriyle görüştük. Ailelerden olumlu dönüşler aldık. Bölgede kalan Rus aileler ve çocuklar da var. Bana göre bölgemiz İskele-Yeni Boğaziçi ve Mağusa’nın tam merkezinde. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Pandemi elverdiği andan itibaren altyapı çalışmalarımızı başlatmayı düşünüyoruz. Amacımız gençlerin spor yaparak, kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasıdır” ifadelerini kullandı.

Günü birlik başarıdan daha önemli

Tesisle ilgili de konuşan Eş Başkan Emin Onuş, “Sahamızın çimlendirme işlemini tamamladıktan sonra tribünü de yapacağız. Bunlarla kalmayacağız. Amacımız Ötüken’e ve gençliğine spor kompleksi kazandırmaktır. İçerisinde yürüyüş parkuru, kapalı yüzme havuzu, çocukların ödevlerini yapabileceği, ders çalışabileceği bir konferans salonu, masaj salonu olan bir projemiz var. 17,5 dönümlük araziyi iyi değerlendirerek, kulübe kalıcı bir tesis bırakırsak bu bizim için en büyük başarı olur. Ötüken bu tesise kavuşursa kendi kendini ayakta tutacaktır” dedi.