Programlamayı yaptık

30 Kasım’dan beri çalışan Esentepe’de süreç Nisan sonuna kadar devam edecek

Beyzade ÜNALMIŞ

Esentepe Teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman 30 Kasım’dan beri çalıştıklarını ve oyuncu grubunun çok özverili ve istekli olduklarını ifade etti. Erdal Barut anısına yapacakları maçı artan vakalar nedeniyle iptal ettiklerini belirten Kahraman, ilerleyen günlerde bu anı maçının oynanacağını açıkladı.

Takımı ayakta tutacağız

Genç bir kadroya sahip olduklarını bu nedenle oyuncu grubunun çalışma isteğinin kendilerini son derece sevindirdiğini ifade eden Esentepe Teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman Kasım ayının sonunda başladıkları çalışmaya bugün itibariyle devam etmelerinin son derece sevindirici olduğunu ifade etti. Esentepe takımı ile ilgili olarak uzun vadeli planları olduğunu ifade eden Kahraman, özellikle alt yapının çok iyi çalıştığını ve alt yapıdan A takıma dahil edecekleri isimlerle yola devam edeceklerini söyledi.

Nisan’a kadar çalışacağız

Federasyon tarafından yapılan yeni sezonla ilgili takvimleme ile ilgili olarak kendilerinin de programlamalarını yaptıklarını ifade eden Kahraman çalışmalarını Nisan ayına kadar sürdüreceklerini belirtti. Belirtilen takvim sonrasında Nisan ayında verecekleri 6 haftalık aradan sonra yeniden başlayıp 8 haftalık hazırlık dönemine gideceklerini ifade eden Esentepe Teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman, 28 Haziran tarihinde yeni başlangıcı düşündüklerini söyledi.

Oyuncular istekli

Pandemi döneminde oyuncu grubunun kendisini çok iyi koruduğunu bununda çalışma sürecine çok iyi yansıdığını belirten Kahraman, oyuncuların istek ve çalışmayı sevmeleri ise kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Takımda çok iyi bir ortam ve takım havası olduğunu da ifade eden Kılıç Ali Kahraman tüm ekibe ve oyuncu grubuna teşekkür ederek sözlerini tamamladı.