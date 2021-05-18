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Planlama hazır

Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman, yönetimle yaptıkları toplantı sonrasında yol haritasını belirlediklerini söyledi

18 Mayıs 2021 Salı 16:35
Planlama hazır
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Beyzade ÜNALMIŞ

Esentepe teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman, 21 Haziran’da 3 haftalık salon çalışması ile sürece başlayacaklarını belirterek 12 Temmuz’da ise 9 haftalık saha çalışmasına start vereceklerini söyledi.

Yönetimle geçtiğimiz günlerde toplantı gerçekleştirip süreci ve planlamayı masaya yatırdıklarını belirten Kahraman, tüm planlamalarının hazır olduğunu söyledi.

10 hazırlık maçı yapacaklarını ve tümünün planlamasının yapıldığını söyleyen Kılıç Ali Kahraman, 10 hazırlık maçı yanında Erdal Barut anısına da 1 hazırlık maçı yapacaklarını vurguladı.

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