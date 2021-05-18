Planlama hazır

Beyzade ÜNALMIŞ
Esentepe teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman, 21 Haziran’da 3 haftalık salon çalışması ile sürece başlayacaklarını belirterek 12 Temmuz’da ise 9 haftalık saha çalışmasına start vereceklerini söyledi.
Yönetimle geçtiğimiz günlerde toplantı gerçekleştirip süreci ve planlamayı masaya yatırdıklarını belirten Kahraman, tüm planlamalarının hazır olduğunu söyledi.
10 hazırlık maçı yapacaklarını ve tümünün planlamasının yapıldığını söyleyen Kılıç Ali Kahraman, 10 hazırlık maçı yanında Erdal Barut anısına da 1 hazırlık maçı yapacaklarını vurguladı.