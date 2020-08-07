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Plaj Voleybol Ligi başlıyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen plaj voleybolu ligi 12 Ağustos da basliyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 08:30
Plaj Voleybol Ligi başlıyor
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Bu yıl 2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi altında düzenlenecek olan Şampiyonanın takım kayıtları sona erdi.

2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi 12 Ağustos’ta Voleybol Federasyonun ,Lefkoşa Beach Volley Arena tesisinde baslayacak ve 3 hafta devam edecek. Sampiyona bayanlar ve erkekler kategorilerinde oynanacak. Organizasyona bayanlarda 13 erkeklerde 7 olmak üzere 20 takım katildi.

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Organizasyonun ilk hafa maçları 12 Ağustos ikinci hafta ve 3. Hafta maçları 18-19 Ağustos 4. Ve son hafta maçları 25 Ağustos’da oynanacak.

Organizasyonda musabakalar Bayanlarda A ve B Grubu , erkeklerde ise tek grub hâlinde oynanacak. Şampiyona da toplam da 67 müsabaka oynanacak.

Şampiyonanın 4. Ve son hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek olan takımlara ödülleri takdim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Plaj Voleybol Ligi2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi
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