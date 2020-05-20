Pilli’den 21 spor branşına müjde

Bakan Pilli, bugün Spor Dairesi ile tüm konuların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti ve şunları kaydetti;
Bakanlığımız ile Spor Dairesi arasında bugün yapılan toplantı sonrasında şu branşlara izin verilmesini karara bağlamış bulunuyoruz;
Avcılık, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Jimnastik, Kick Boks, Taekwondo Judo Karete, Masa Tenisi, Tenis, Satranç, Okçuluk, Darts, Bocce ve oryantiring, Golf, Yelken Motor Kürek, Bilardo, Triatlon, Futbol Tenisi, Yüzme ve Dağcılık