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Pilli’den 21 spor branşına müjde

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, daha önce açılacağı açıklanan ve antrenmanlara başlayan Futbol'dan sonra bugünden itibaren 21 federasyon ile dağcılık ve yürüyüş sporları ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antrenmanlara başlama izni verildiğini açıkladı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:26
Pilli’den 21 spor branşına müjde
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Bakan Pilli, bugün Spor Dairesi ile tüm konuların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti ve şunları kaydetti;

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"Bilindiği üzere Bakanlar Kurulumuz 18 Mayıs günü yaptığı toplantıda bireysel spor branşlarının faaliyete başlama şartlarını ve zamanını belirlemek üzere Sağlık Bakanlığını yetkilendirmişti.

Bakanlığımız ile Spor Dairesi arasında bugün yapılan toplantı sonrasında şu branşlara izin verilmesini karara bağlamış bulunuyoruz;

Avcılık, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Jimnastik, Kick Boks, Taekwondo Judo Karete, Masa Tenisi, Tenis, Satranç, Okçuluk, Darts, Bocce ve oryantiring, Golf, Yelken Motor Kürek, Bilardo, Triatlon, Futbol Tenisi, Yüzme ve Dağcılık

Anahtar Kelimeler:
PİLLİKktc Spor Dalları
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