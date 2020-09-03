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Pile’ye her hafta test

03 Eylül 2020 Perşembe 00:42
Pile’ye her hafta test
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BTM Liglerinin en fazla güçlük çeken takımı Pile. Pile takımının yarısı Pile köyünde öteki yarısı ise sınırın KKTC tarafında ikamet ettiğinden dolayı oldukça zorluk çeken Pile takımı, test yapıp diğer tarafa geçebiliyor.

Takımın başına başarılı teknik direktör Özkan Gazileri getiren sarı kırmızılı ekip, dünyada yaşanan salgın hastalık sonrası kulüp ve stadı tel örgülerin diğer tarafında, oynadığı maçlar ise diğer tarafında.

Pile takımının yarısı Pile köyünde öteki yarısı ise sınırın KKTC tarafında ikamet ettiğinden dolayı oldukça zorluk çeken Pile takımı, test yapıp diğer tarafa geçebiliyor. Antrenman ve maçlarını KKTC tarafında yapmayı seçen pile takımı bunca zorluğa rağmen grupta lider durumda ve oldukça başarılı.

Pile taraftarları ise bunca zorluğa rağmen takımlarını yalnız bırakmayarak tüm maçlara formalı bir şekilde katılıyor.

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