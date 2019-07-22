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Petra Sörling’ten ümit veren açıklama

Petra Sörling’ten ümit veren açıklama

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39
Petra Sörling’ten ümit veren açıklama

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından davet edilen ve 16 Temmuz’da Federasyon salonumuzda düzenlenen “Dostluk Veteran Masa Tenisi Turnuvası”nda yarışan İsveç Masa Tenisi Federasyonu başkanı Petra Sörling gazetemizin sorularına yaptığı açıklamada KKTC masa tenisçilerinin Olimpiyatlarda yarışabilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu(ITTF) Mali İşler Sorumlusu ve İsveç Federasyon başkanı olan Petra Sörling açıklamasına şöyle devam etti: “Irak’taki göçmenleri olimpiyatlarda “Göçmenler takımı” adı altında yarışmasını sağladık.KKTC masa tenisçilerinin de yarışması niye olmasın.ITTF’in görevi, soprunlu yerlere çözüm bulmaktır.Zaten özel turnuvalara katılabilirsiniz.Önemli olan Uluslararası turnuvalara katılmaktır.Ayni durumda olan Irak göçmenlerinde bu sorunu çözdük.Sizin için de elimden geleni yapmaya çalışacağım.”

Anahtar Kelimeler:
Petra Sörling
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