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Pedallar zamana karşı döndü

Yol yarışında lisanslılarda Velocypri, amatörlerde ise Green Pedal birinci oldu

Pedallar zamana karşı döndü

Yol yarışında lisanslılarda Velocypri, amatörlerde ise Green Pedal birinci oldu

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:12
Pedallar zamana karşı döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun 2019 yarış takvimi çerçevesinde 18 Ağustos Pazar günü sezonun ilk TTT (Takım Zamana Karşı) yarışı organize edildi.

Lisanslı sporcuların yanında, amatör takımlar da yarışta mücadele etti. Lefkoşa’da start alan yarış Türkeli Alt Geçidi’nden dönerek yine Lefkoşa’da bitirildi.

18 Ağustos takım zamana karşı organizasyonu 7’si lisanslı, 3’ü lisanssız olmak üzere 10 takımın katılımıyla gerçekleşti.

Sıcak hava koşullarından dolayı, Pazar sabahı 8:00’de ilk takım start almasıyla ve sonraki takımların 3’er dakikalık aralarla çıkmasıyla en verimli şekilde gerçekleşmesi sağlandı. Geçen sezon takım zamana karşı yarışının yapılmamasından dolayı, tüm sporcular için heyecan verici bir etkinlik oldu.

Yarışın bireysel veya takım puanı vermeyecek şekilde organize edilmesinden dolayı, takımlar genç, büyük erkek ve master kategorilerinden sporcuların birleşmesiyle oluştu. Federasyon yönetimi, sadece bu yarış için takımların birleşmesine ve ferdi sporcuların da takımlara dahil olmasına izin verdi. Tüm takımlar 29 km’lik tek parkurda mücadele ettiler.


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Lisanslı:

1) Velocypri1: 38:27

2) Green Pedal: 38:57

3) A Takımı: 39:54

Herkes için bisiklet:

1) Green Pedal: 43:31

2) Yönetim Kurulu: 47:07

3) BSD: 60:06

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