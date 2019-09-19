Pedallar yolda döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan 2019 KKTC Yol Şampiyonası Yarışı 15 Eylül Pazar günü tamamlandı. İddialı sporcular, şampiyon unvanı için mücadele ettiler. Kaplıca’da start alan yarış 3 farklı parkurda gerçekleşerek yine Kaplıca’da sona erdi. 7 farklı kategoride şampiyonlar açıklandı. Şampiyonluk formalarını giyen sporcular, önümüzdeki sezon boyunca formaları taşımaya hak kazandılar.

15 Eylül 2019 yılı yol şampiyonası organizasyonu, şampiyonaya girmeye hak kazanan 40 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sıcak hava koşullarından dolayı, Pazar sabahı 7.00’de Büyük-Genç Erkek kategorisiyle başlayan yarış, ardından beşer dakikalık aralarla Master 1, Yıldız A, Kadın, Master 2 ve Yıldız B kategoriyle tamamlanmıştır. Yılın en önemli yarışı olarak bilinen yol şampiyonası, tüm sporcular için heyecan verici bir etkinlik oldu. Farklı kategoriler için 23 km, 61 km ve 120 km’lik parkurlar seçildi.

Şampiyonlar belli oldu

Yarışmanın 23 kilometrelik Yıldız B kategorisinde A Takımı'ndan Salih Konar, 61 kilometrelik parkurda Yıldız A kategorisinde MGA Takımı’ndan Çağın Tosun, Master 2 kategorisinde NHG Takımı’ndan Ersan Karayeğen, Master 1 kategorisinde A Takımı’ndan Mehmet Sevinç, Kadın kategorisinde MGA takımından Sevim Yıldız, 120 kilometrelik Genç Erkek kategorisinde Velocypri takımından Altan Yavuz ve Büyük Erkek kategorisinde Green Pedal takımından Soner Akbaş şampiyonluğu elde etti.

Büyük Erkek:

1) Soner Akbaş Green Pedal

2) Eral Aşina Velocypri

3) Buğra Cömert DAÜ

Genç Erkek

1) Altan Yavuz Velocypri

2) Sevket Hançerli Velocypri

3) Erdoğan Hammaloğlu Velocypri

Yıldız A

1) Çağın Tosun MGA

2) Yıldıray Pekmez MGAYıldız B

1) Salih Konar A Takımı

2) Hasan Hoca Green Pedal

3) Emre Kaplan MGA Master 1

1) Mehmet Sevinç A Takımı

2) Ali Şükan MGA

3) Kemal Palaz BSD

Master 2

1) Ersan Karayeğen NHG

2) Mehmet Beyaz NHG

3) Kalender Çelebci Velocypri

Kadın

1) Sevim Yıldız MGA

2) Yağmur Aydındağ A Takımı