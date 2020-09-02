Pedallar 30 Ağustos için döndü

Zafer bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yol yarışı çekişmeli geçti

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zamana Karşı Yol Bisiklet Yarışı önceki gün gerçekleştirildi.

Noyanlar Group sponsorluğunda gerçekleştirilen yarış Lefkoşa’da Zefir çemberinde start aldı.

Lisanslılar 17+ yaş, Herkes İçin Bisiklet 25+ yaş ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti.

Yapılan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri yarışlar sonrasında düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Yarışlarda dereceye giren isimler şöyle:

Takım klasmanı

Velo Cypri 1. Takım Green Pedal 1. Takım A Takımı

Masterler