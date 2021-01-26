Öznacar Güreşin yeni başkanı

Hüseyin Kavaz 30 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini Mehmet Öznacar’a devretti

Güreş Federasyonu olağan genel kurul’u önceki gün gerçekleştirilirken başkanlığa tek aday olan Mehmet Öznacar seçildi.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda 6 üye kulüp katılarak oy kullandı.

Hüseyin Kavaz’ın başkanlık yaptığı divanda sekreterlikleri Salih Peköz ve Turgut Çevirgen yaptı.

Pandemi nedeniyle bir yıldır yapılmayan müsabakalar nedeniyle faaliyet raporu okunmazken mali rapor oybirliğiyle onaylandı.

Başkanlık seçiminde ise başkanlığa tek aday olan Mehmet Öznacar genel kurulda oybirliğiyle başkanlığa seçildi.

4 yıl genel sekreterlik 30 yıl da kesintisiz başkanlık yapan Hüzeyin Kavaz bu sire içerisinde görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür ederek görevi yıllarca genel sekekreterlik görevini üstlenen Mehmet Öznacar’a devrederek başarılar diledi.

Mehmet Öznacar başkanlığında oluşturulan Güreş Federasyonu kurulları ise şöyle

Yönetim Kurulu: Mehmet Öznacar (başkan), Kemal Kavaz (asbaşkan), Salih Peköz (genel sekreter), Behçet Öznacar, Abdullah Tülekoğlu, Mustafa Poyraz, Turgut Çevirgen.

Denetleme Kurulu: Murat Borataş, Mustafa Yücelten, Cevdet Çelebi.

Ceza Kurulu: Av.Bircan Candaş, Av.Emine Uzun. Nejdet Bingöllü, Bülent Efekan, Hüseyin Arif Arıl.

Merkez Hakem Kurulu: Mehmet Refikoğlu, MertdoğanSoyalan, Kürşad Deniz, Fehim Koççar, Ahmet Soyadlı.