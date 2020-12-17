Özgüren kabri başında anılacak

Spor basınının önemli isimlerinden, iki yıl önce hayatını kaybeden Raif Özgüren ölümünün ikinci yılında kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış ve spor basınına önemli katkıları olmuş bir isim olan Özgüren, 2 yıl önce 20 Aralık 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Özgüren için anma töreni yarın saat 11.00’de Lefkoşa kabristanlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek.