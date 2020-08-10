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Özgü Bayraktar :”Kupayla başladık, kupayla bitirdik”

Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek kupayı müzesine götüren Yenicami’de yüzler gülüyor

10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:50
Özgü Bayraktar :”Kupayla başladık, kupayla bitirdik”
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Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek kupayı müzesine götüren Yenicami’de yüzler gülüyor.

Kupa ile başladık kupa ile bitirdik

Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar Cuma akşamı oynanan final karşılaşması sonrasında galip gelerek kupayı müzelerine götürdükleri için son derece mutlu olduğunu, kupa ile başladıkları sezonu kupa ile bitirdiklerini söyledi.

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Takım olmayı başardık

Ligde istedikleri yerde sezonu tamamlayamadıklarını tüm bu olumsuzluklara rağmen taraftarlarına teşekkür eden Bayraktar, takım olmayı özellikle pandemi sonrasında çok iyi becerdiklerini ifade etti.

Final inanılmaz güzel geçti

Kupa finalinin inanılmaz güzel ve gösterişli geçtiğini bunda rakipleri Mağusa Türk Gücü’nün de büyük payı olduğunu aktaran Bayraktar tüm oyuncularına gösterdikleri özveri için teşekkür ederken, kupanın camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü BayraktarMağusa Türk GücüYenicamiNicosia Group Kıbrıs Kupası
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