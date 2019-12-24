Özbilgehan icraatlarını anlattı

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, beş aylık görev süresini değerlendirdi. UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kurulmasının ardından Spor Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Özbilgehan, beş aylık görev süresi içerisinde yaptıklarını ve yapmaya çalıştıklarını anlattı.

“Kurumasal yapı yeterli düzeyde değil”

Göreve başladığında dairede kurumsal yapının yeterli düzeyde olmadığını gördüğünü anlatan Özbilgehan, dairede kısa-orta-uzun vadeli projelerin yanında strateji belgesinin de olmadığını ve dairenin geçmiş dönemlerden gelen ciddi maddi yükümlülükler altında olduğunu aktardı.

“Blokeler alındı ama proje yok”

Göreve başladığında önünde Göçmenköy ve Gönyeli Sahalarına tribün inşaatı için başlatılmış çalışmalar bulduğunu dile getiren Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, ancak her iki tribün inşaatı için blokelerin alınmasına rağmen, tribün inşaat projelerinin olmadığı gerekçesiyle bu çalışmaların yapılamadığını açıkladı.

“Beş ayda ciddi çalışmalar yaptık”

Beş aylık görev süresi içerisinde ciddi çalışmalar yaptıklarına değinen Özbilgehan, göreve başlar başlamaz daire personel yapılanmasını giderdiklerini ve kısa sürede daireye bağlı tüm sahaların envanterlerini çıkarıp, demirbaş listelerini yenilediklerini söyledi. Göreve ağustos ayında başladığını ve futbol liglerinin de başlamak üzere olduğunu dile getiren Özbilgehan, bu bakımdan futbol maçlarının daha iyi şartlarda oynanması ve yaklaşan kış aylarında sahalarda sorun oluşmaması adına çim ihalesine çıktıklarını ve hızlı bir şekilde bu sorunu giderdiklerini belirtti. Bunun yanında ülkemizin en büyük ikinci spor organizasyonu olan Basketbol için pota alımı ihalesini hayata geçirdiklerini ifade eden Özbilgehan, birçok projeyi de ihaleye çıktıklarını açıkladı.

“Lefkoşa’ya salon, İskele’ye sentetik saha”

Lefkoşa’ya yeni bir spor salonu kazandırmak için yeni bir proje hazırladıklarını söyleyen Mehmet Özbilgehan, bu konuda çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Bunun yanında Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki salonun tadilatını da tamamladıklarını aktaran Özbilgehan, İskele ilçesine sentetik bir futbol sahası kazandırmak için projeyi tamamladıklarını ve ihaleye çıktıklarını müjdeledi.

“GG Antrenman sahası ve Alsancak futbol sahası için ihaleye çıkıldı”

Lefkoşa futbol kulüplerinin yıllardır süren antrenman sorunlarını gidermek için Gençlik Gücü Antrenman sahasının sentetik zemine dönüştürülmesi için ihaleye çıkıldığını da aktaran Özbilgehan, Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nın da alt yapı ve doğal çim zemin çalışmaları için ihaleye çıkıldığını ve kısa sürede çalışmaların başlayacağını vurguladı.

“Futbola katkıyı 8 milyon 500 bin TL’ye çıkardık”

Ülke futbolunu bir nebze olsun rahatlatmak adına mevcut katkı payını 5 milyon TL’den, 8 milyon 500 bin TL’ye çıkardıklarını da aktaran Özbilgehan, ocak ayında bütçenin açılmasının ardından ödemelerin yapılacağını da vurguladı.

“Dr. Küçük Oyunları’nı yeniden ele aldık”

Göreve başladıktan kısa bir süre sonra Dr.Fazıl Küçük Uluslararası Spor Oyunları’nı gerçekleştirdiklerini de aktaran Özbilgehan, burada tespit ettikleri aksaklıkların, bir sonraki yıl yaşanmaması adına harekete geçtiklerini ve önümüzdeki yılki oyunlar için daha şimdiden ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıların devam edeceğini anlattı.

“Bütçemizde daralma var”

Yeni bütçe çalışmalarının tamamlandığını da söyleyen Özbilgehan, Spor Dairesi’nin bazı kalemlerinde ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kısıtlamaya gidildiğini, ancak dikkatli adımlar atmaları ve bütçelerini doğru kullanmaları halinde bir sorun yaşamayacaklarına inandığını da ifade etti.

“Sahalar bakıma alınıyor”

Ülke futbolunda devre arasına girildiğini de söyleyen Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, hafta sonu oynanacak olan kupa maçlarının ardından daireye bağlı olan sahaları bakıma alınacağını ve ikinci devreye hazır duruma getirileceğini açıkladı.

“Elit sporculara destek artırılmalı”

Ülke sporu ve sporcusuna uygulanan haksız ambargoların ülke gençliğini olumsuz yönden etkilemeye devam ettiğini de söyleyen Özbilgehan, ülke spor ve sporcusunun dışa açılımı konularında çalışmaların daha da artırılması gerektiğini vurgulayarak, özellikle elit sporcularımızın daha çok desteklenmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.