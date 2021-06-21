Osman Maraşlı plaj voleybol anı turnuvası tamamlandı

“9.Osman Maraşlı üçlü plaj voleybol anı turnuvası” 19-20 Haziran tarihleri arasında DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) en fazla bir lisanslı oyuncu, en az bir kız sporcunun da yer aldığı turnuvada kadınlar üçlü, erkeler üçlü, 18 yaş altı üçlü karşık olmak üzere üç kategoride yapılarak dereceye girenler belli oldu.

Şampiyonlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) deniz tesislerinde (Beach Club) iki ayrı sahada geniş katılım ile gerçekleştirilen 9.Osman Maraşlı üçlü plaj Voleybol anı turnuvasına üçlü erkelerde 14, üçlü Kadınlar 6, 18 yaş altı üçlü karışık 11, (en az bir kız oyuncu) üç farklı kategoride toplam 31 takım, 93 sporcu mücadele ettiği turnuvada şampiyonlar belirlendi. 9.Osman Maraşlı üçlü plaj Voleybol anı turnuvasında üç kategoride iki gün boyunca grup maçları, çeyrek final, yarı final ve final maçları sonunda erkekler üçlüde Ali-Münür-İsmail, kızlar üçlüde Duygu-Sümeyye-Selen, U18 karışıkda ise Göral-Mustafa-İsmail şampiyon oldu. Turnuvada özel ödüllerde ise en güçlü erkek Ali Duvarcı, en güçlü bayan Göral Üregül, en genç sporcu Mertcan Lisani, en iyi amatör Münür Özbilgen, en iyi seyirci Murat Balkanlı Seçildi. Spor İşleri Müdürülüğü tarafından Trio özel ödüller Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri müdürü Osman Konnolu’ya verildi.

Ödül Töreni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 9.Osman Maraşlı üçlü plaj Voleybol anı turnuvası final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupalar, özel ödülleri Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri müdürü Osman Konnolu ve personeli, Hentbol Federasyon başkanı Bahadır Ayhan, merhum Osman Maraşlı’nın yeğeni Ahmet Özkaraman tarafından verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 9.Osman Maraşlı plaj Voleybol anı turnuvasında sıralama ve özel ödüller şöyle oluştu.

Erkekler Üçlü

1.Ali Duvarcı-Münür Özbilgen-İsmail Kovancı

2.Kemal-Lisani-Mehmetali

3.Cemal-Ecevit-Milat

4.Ertan-Doğkan-İbrahim

5.Mustafa-Arda-İsmail

6.Hüseyin-Cafer-Ahmet

Kadınlar Üçlü

1.Dünya-Sümeyye-Selen

2.Sudenur-Seray-Serap

3.Sıla-Yadigar-Yaren

U18 Karışık Çiftler

1.Cemal Konnolu-Beste Güven

2.Ertan-Fatma

3.Talat-Zalihe

4.Kemal Şah-Doğa

Özel ödüller

En Güçlü Erkek Ali Duvarcı

En Güçlü Bayan Göral Üregül

En Genç Sporcu Mertcan Lisani

En İyi Amatör Münür Özbilgen

En İyi Seyirci Murat Balkanlı