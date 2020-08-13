Osman Maraşlı ligi başladı

Dün aksam 18.30 da başlayan 2020 Osman Maraşlı Plaj Liginde bayanlar ve erkeklerde toplam 20 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bayanlarda A ve B grubu erkelere ise tek grub hâlinde müsabakalar oynanacak. İlk hafta müsabakalarında toplam 24 maç oynanacak. 3 hafta sürecek olan ligde müsabakalar 25 Ağustos’ta tamamlanacak.

Bayanlarda A ve B gruplarında oynanacak müsabakalar sonrasında gruplarında ilk sırayı elde eden takımlar direk yarı finale yükselecek. 2. ve 3. Sırayı elde eden takımlar işe çeyrek final şansını elde edecek. Erkeklerde ise tek devreli lig sonrasında grub sıralamasına göre 1-4, 2-3 eşleşmesi ile yarı finale yükselen takımlar belli olacak. 2020 Osman Maraşlı Plaj Liginde son hafta karşılaşmalarında yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanarak organizasyon tamamlanacak. Müsabakalar BRT tarafından naklen yayınlanacak.