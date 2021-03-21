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Osman, Eskişehir Yunusemre Spor’da

Yonpaş Dumlupınar’ın Yenicami’den yeni transferi Osman Şanverdi, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Eskişehir Yunusemre Spor’a transfer oldu.

21 Mart 2021 Pazar 18:49
Osman, Eskişehir Yunusemre Spor’da
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Ülkemizden, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi’ne futbolcu göçünün hızı bir türlü kesilmiyor. Geçtiğimiz sezon 1’inci Lig ekiplerinden Dörtyol’da forma giyen ve sezon başında ise Yonpaş Dumlupınar’ın bonservisi ile kadrosuna kattığı Osman Şanverdi, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Eskişehir Yunusemre Spor’a transfer oldu. Kıbrıslı Türk Menajer Fatih Cengiz’in gerçekleştirdiği transfer sonrasında Osman’ın ülkemize yeni sezon için dönüp dönmeyeceğinin ise belli olmadığı öğrenildi. Genç futbolcu, dün adadan ayrılarak Türkiye’ye gitti.

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Üçü bir arada

Daha önce Baf Ülkü Yurdu’ndan Ahmet Hatay ve Lefke’den Rahmi Çelik’in transfer olduğu Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Eskişehir Yunusemre Spor, ülkemiz sporcularından Osman Şanverdi’yi de kadrosuna kattı. Osman Şanverdi, 2013-2016 yılları arasında Eskişehirspor forması giymişti. Daha sonra ülkemize dönen Osman, Yenicami, Küçük Kaymaklı ve Dörtyol formaları giymiş, sezon başında ise yüksek bir transfer bedeline Yonpaş Dumlupınar’a transfer olmuştu.

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Son Güncelleme: 21.03.2021 20:39
Anahtar Kelimeler:
Yonpaş DumlupınarKktcSporOSAMAN ŞANVERDİ
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