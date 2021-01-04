Osman Dumlupınar formasını giydi

Mağusa Türk Gücü’nün altyapısından yetişen ve Türkiye’de kısa bir süre profesyonel olarak futbol oynayan Osman Şanverdi, Yenicami’de Süper Lig şampiyonluğu da yaşamıştı.

Geçen sezon kiralık olarak Dörtyol’da iyi bir performans sergileyen ve takımın ligde kalması adına kazanılan başarıya katkı yapan Osman, futbolun resmi olarak oynanmadığı bu sezon Yonpaş Dumlupınar formasını geçen haftasonu Esentepe karşısında giydi.

Maçın ilk devresinde oynayan Osman Şanverdi, çok iyi bir performans sergilememesine rağmen ilk kez Yonpaş Dumluıpnar formasını giymenin heyecanını yaşadı.