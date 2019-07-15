Onur, Balıkesirspor'a doğru

Baf Ülkü Yurdu'nun genç futbolcusu Onur Konuğuş, TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da deneniyor.

Baf Ülkü Yurdu alt yapısından yetişen ve özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde A takımda bazı karşılaşmalarda forma şansı bulan 2001 doğumlu kanat oyuncusu Onur Konuğuş, TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da deneniyor. Türkiye'de U21 Liginin kaldırılması ile birlikte Balıkesirspor A takımında denenmeye alınan 18 yaşındaki Onur, beğenilmesi halinde kırmızı beyazlılara imza atacak. Onur'un Balıkesirspor A takımı için yetersiz görülmesi durumunda ise kendini geliştirmesi için Balıkesirspor'un pilot takımı olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a gideceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Onur, geçtiğimiz sezon U21 Ligi'nde 8 gol atmış ve A takımda da forma şansı bulmuştu.