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Öncelikli hedef adaptasyon

Akdeniz Spor Birliği yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ederken hedefini de belirledi

Öncelikli hedef adaptasyon

Akdeniz Spor Birliği yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ederken hedefini de belirledi

10 Aralık 2019 Salı 19:27
Öncelikli hedef adaptasyon

Bu sezon Kadınlar Ligi’nde mücadele edecek Akdeniz Spor Birliği çalışmalarında 5 ayı geride bıraktı. Koç Tamer Bolat nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Girne ekibi, haftada 3 idman yapıyıor.

Bolat çalışmalardan memnun

Birçok oyuncusu bu sezon basketbola geri gelen Akdeniz’de hedef bu yıl lige adapte olarak çekirdek kadroyu belirlemek olarak konuldu.

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Akdeniz Spor Birliği Kadın Basketbol Takımı Koçu Tamer Bolat, hedeflerinin fair-play çerçevesinde doğru basketbol oynamak olduğunu, iyi bir çalışma temposu içerisinde lige hazırlanmaya devam ettiklerini belirtti.

“Çekirdek kadroyu oluşturmak amacındayız”

Şampiyonluk hedefi gibi bir düşünce ile hareket etmediklerini, hedeflerini ligin başlaması ve diğer takımların performanslarını gördükten sonra netleştireceklerini vurgulayan Bolat, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Basketbolu seven bir grup kadın sporcu bir araya geldi ve bu takım oluştu. Bu bizim için başlangıç yılı, bırakan isimleri maç ortamına motive etmek ve çekirdek kadroyu oluşturmak niyetindeyiz. İlerki dönemlerde daha iddialı bir konuma gelmek için çalışacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Spor Birliği
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