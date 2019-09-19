Olguner ve Türeray, Kemer yolcusu

Ülkemizin veteran masa tenisi şampiyonları Fadıl Olguner ve Dinç Türeray Antalya-Kemer'de bu yıl 25.si düzenlenecek olan '' sloganıyla Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu ( ITTF) yıllık faaliyet programında da yer alan Veteran Masa Tenisi Derneği (VMTD) Kemer Uluslararası Veteran Turnuvasına katılıyorlar. Maçlar 22 -28 Eylül tarihleri arasında açık -tekler-çiftler ve karmalar olarak yapılacak.

Olguner turnuva ile ilgili olarak dün yaptığı basın bildirisi şöyle: Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İngiltere, Estonya, Gürcistan, Almanya, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kazakistan, KKTC, Kosova, Litvanya, Moldova, Mantenegro, Norveç, Pakistan, Filistin, Polonya, Romanya, Rusya, Saraybosna, Slovakya, Güney Afrika, İsviçre, İsveç, Türkiye ve Ukrayna'dan 500 civarında veteran masa tenisçinin mücadele edeceği turnuvada sporcularımız KKTC olarak KKTC bayrağı kullanarak mücadele edecekler. Turnuvaya Dünya'nın her tarafından ünlü masa tenisçiler katılacak. Efsane defans, Avrupa Şampiyonu Seive de bunlar arasında. Ayrıca bir süre önce ülkemizi de ziyaret eden Petra ve Pia yanında birçok ITTF yetkilisi de orda olacak.” Olguner açıklamaya devamla şunları vurguladı: “'Bu mini bir Dünya Şampiyonası olup, bir hafta boyunca Dünya Masa tenisinin kalbi Kemer'de atacak. Bu turnuvaya ITTF yetkilileri de katılıyor. Bir hafta boyunca tüm boş vakitlerimi oradaki ITTF yetkililerine bize uygulanan haksız ambargoları anlatmak için harcayacağım. Bunun büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. Dinç'te ben de bu turnuvaya kendi imkanlarımız ile gidiyoruz. Buradan ilk kez söylüyorum Spor Dairemiz de artık bize biraz olsun katkıda bulunmasını istiyoruz. Mücadeleye devam edersek ülkemizin ITTF üyeliğini hem de KKTC ismi altında ve kendi bayrağımız ile kazanacağımıza inanıyorum.