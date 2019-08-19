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Okçuluk milli takımı belirlendi

Okçuluk Federasyonu tarafından 15-19 Ağustos tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Milli takım gelişim kampı tamamlandı.

Okçuluk milli takımı belirlendi

Okçuluk Federasyonu tarafından 15-19 Ağustos tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Milli takım gelişim kampı tamamlandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:57
Okçuluk milli takımı belirlendi

Okçuluk Federasyonu tarafından 15-19 Ağustos tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Milli takım gelişim kampı süresince sporculara uygulanan seviye testleri, gelişim ve kondisyon antrenmanları neticesinde, 23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Ordu'da düzenlenecek olan Uluslararası Turnuvaya katılacak milli takım belirlendi.

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Türkiye ile birlikte, Gürcistan, Azerbeycan ve ülkemiz adına Federasyon Okçuluk Milli takımı kafilesi Ordu’daki organizasyonda mücadele edecek.

KKTC kafilesinde Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi, MHK Başkanı Kader Karlık Teknik Direktör Arda Topal, sporcular Fatma Kutluhan, Pembe Uluç, Edanur Kural, Muharrem Kural, Çetin Erdinç ve Mustafa Alpcan katılacak.

Anahtar Kelimeler:
Okçuluk Milli Takımı Kktc
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