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Okçuluk Federasyonu genel kurulu 10 Temmuz’da

Okçuluk Federasyonu olağan genel kurulu 10 Temmuz Cumartesi yapma kararı aldı.

11 Mayıs 2021 Salı 17:31
Okçuluk Federasyonu genel kurulu 10 Temmuz’da
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Başkan Ferdi Çiftci’nin istifa etmesiyle olağan genel kurul tarihini belirleyen Okçuluk Federasyonu yönetimi olağan genel kurul tarihini de belirledi.

Kıbrıs Türk SPor Yazarları Derneği konferans salonunda yapılacak olağan genel kurul saat 17.00’de başlayacak.

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Divanın oluşumunun ardından faaliyet ve mali raporların okunarak onaya sunulmasının ardından başkan adaylarının üyelere projelerini aktarması için konuşmaları gerçekleşecek.

Başkanlık seçiminin ardından genel kurul dilek ve temenniler ile son bulacak.

Federasyondan yapılan açıklamada başkanlığa aday olacak kişilerin 2 Temmuz mesai bitimine kadar federasyon genel sekreterliğine gerekli evraklarla başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

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