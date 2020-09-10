Okçuluğa ara

Okçuluk Federasyonu ülkedeki Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle faaliyetlerine ara Verdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle: “Federasyonumuz tarafından üyelerimizin sağlığı ve ileri ki faaliyetlerinin önemi açısından Bugünden itibaren 02 Ekim 2020 tarihine kadar tüm yaş gurubu ve kategorilerdeki antrenman, müsabakalar benzeri tüm organizasyonları ertelenmiştir.



Söz konusu karara tüm kulüp, Dernek, Birlik ve Sporcularımızın titizlikle uymasını ve gerekli sağlık tedbirlerini almasını rica ederiz.”