Oğuzhan Hasipoğlu’nu futbol tutkusu

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47.yıl dönümü nedeniyle birçok sportif faaliyetlerin düzenlendiği etkiliklere Türkiye futbolunda önemli başarılar elde eden eski ve milli futbolcularında yer aldığı şöhretler karmasında ülkemizden de önemli isimlerin forma giyerek mücadele edilen maçı kırmızı takım 4-3 kazanırken, beyaz takımda forma giyen Oğuhan Hasipoğlu oynadığı futbol ve attığı klas golü konuşulmaya devam ediliyor. KKTC Cumhuriyet Meclis futbol takımında, Barolar Birliği futbol takımında, Mağusa masterler futbol takımında da forma giyen Oğuzhan Hasipoğlu, siyasi kimliği yanında sporcu kimliği ile de sportif faaliyetlere fısrat buldukça katılmaya özen gösterirken futbola olan tutkusu da ön plana çıkyor.