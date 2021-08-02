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Oğuzhan Hasipoğlu’nu futbol tutkusu

20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayrakı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Okuçuluk Vakfı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor festivali kapmasında oynanan şöhretler karşılaşmasında siyasiler ve eski futbolcular yer aldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:34
Oğuzhan Hasipoğlu’nu futbol tutkusu

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47.yıl dönümü nedeniyle birçok sportif faaliyetlerin düzenlendiği etkiliklere Türkiye futbolunda önemli başarılar elde eden eski ve milli futbolcularında yer aldığı şöhretler karmasında ülkemizden de önemli isimlerin forma giyerek mücadele edilen maçı kırmızı takım 4-3 kazanırken, beyaz takımda forma giyen Oğuhan Hasipoğlu oynadığı futbol ve attığı klas golü konuşulmaya devam ediliyor. KKTC Cumhuriyet Meclis futbol takımında, Barolar Birliği futbol takımında, Mağusa masterler futbol takımında da forma giyen Oğuzhan Hasipoğlu, siyasi kimliği yanında sporcu kimliği ile de sportif faaliyetlere fısrat buldukça katılmaya özen gösterirken futbola olan tutkusu da ön plana çıkyor. 

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