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Ocak’ta planlama hazır

Teknik direktör Ahmet Dedekorkut, 10 Şubat sonrasında başlangıç planladıklarını söyledi

26 Ocak 2021 Salı 19:26
Ocak’ta planlama hazır
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Teknik direktör Ahmet Dedekorkut, 10 Şubat sonrasında başlangıç planladıklarını söyledi

Girne temsilcisi Türk Ocağı Teknik direktörü Ahmet Dedekorkut takvimlemenin belli olmasından sonra plan program adına toplantılar gerçekleştiklerini söyledi. Ocak başında planladıkları çalışma programını artan vakalar nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Dedekorkut, son yaptıkları toplantı sonrasında 10 Şubat sonrasında çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Nisan sonuna kadar çalışacağız

Türk Ocağı Teknik direktörü Ahmet Dedekorkut yaptığı açıklamada 10 Şubat sonrasında başlayacakları çalışmayı Nisan’ın son günü bitireceklerini söyledi. Nisan sonu noktalayacakları süre sonrasında 15 gün ara vereceklerini ifade eden Dedekorkut, 15 Mayıs tarihinden itibaren ise takımı 1 aylık salon çalışmasının beklediğini aktardı. Futbol federasyonu tarafından açıklanan takvime göre planlama yaptıklarını ve bu planlamada değişiklik olmaması durumunda Haziran ortasında sezon açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Türk Ocağı Teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, bu dönemde gerektiği kadar da hazırlık maçı yapmak istediklerini ifade etti. Açıklamanın sonunda yabancı oyuncusu Candy’e de değinen Dedekorkut, maçların oynanmayacak olmasından dolayı Candy ile karşılıklı konuşup gitmesine izin verildiğini söyleyen Ahmet Dedekorkut, sürecin yeniden başlaması ile birlikte Candy’nin aralarında olacağını belirtti. Açıklanan takvimde değişiklik olacağını düşünmediğini belirten Ahmet Dedekorkut federasyona da erken planlamayı ortaya koyduğu için teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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