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Ocak imzaları attırdı

Türk Ocağı, kalesini Mehmedemin İlter ve orta sahasını ise İlyas Niyazi ile güçlendirdi.

04 Eylül 2020 Cuma 00:48
Ocak imzaları attırdı
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Türk Ocağı, kalesini Mehmedemin İlter ve orta sahasını ise İlyas Niyazi ile güçlendirdi. Sarı siyahlılar iki oyuncuya da az önce imza attırdı. 3 yıldır Merit Alsancak Yeşilova'da oynayan İlyas'ın serbest transfer hakkını Türk Ocağı'ndan yana kullanması ile birlikte Türk Ocağı 5. transferine imza attı.

Sarı siyahlı ekip takımdan ayrılan Kaleci Cenk, Ali Özbahar, Kaan Arsu, Kaleci İrfan Özbay ve Bilal Ceylan'ın yerine , Uğurcan Başayak, Ertaç Taşkıran, Kaleci Mehmedemin İlter ,Candy ve İlyas Niyazi'yi transfer ederek yeniden yapılandı.

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