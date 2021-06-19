NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 5. hafta sonuçları

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde 2. Devre A ve B gruplarında oynanan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Ligin A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Girne Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı 6-1 lik skorla ev sahibi takım Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.