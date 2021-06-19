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NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 5. hafta sonuçları

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde 2. Devre A ve B gruplarında oynanan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Ligin A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Girne Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı 6-1 lik skorla ev sahibi takım Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 17:02
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 5. hafta sonuçları
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Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Pakan Spor Kulübü Derneği LŞK kortlarında karşı karşıya geldiği maç, Lefkoşa Şehir Kulübü’nün 6-1 lik galibiyeti ile sonuçlandı. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 5. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 5.HAFTA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 3 – 4 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2 TEK ERKEKLER 0

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

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0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

B GRUBU 5.HAFTA

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 6 - 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2 TEK ERKEKLER 0

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 ÇİFT KADINLAR 1

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

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