NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 5. hafta sonuçları

Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Pakan Spor Kulübü Derneği LŞK kortlarında karşı karşıya geldiği maç, Lefkoşa Şehir Kulübü’nün 6-1 lik galibiyeti ile sonuçlandı. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 5. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 5.HAFTA
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 3 – 4 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 00 KARIŞIK ÇİFTLER 1
B GRUBU 5.HAFTA
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 6 - 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0