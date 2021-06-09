Nesdersan.com Rallisi basına tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 11-13 Haziran tarihleri arasında, 3 günlük programla yapılıyor. Yarış öncesi Lefkoşa’da bulunan Paradise Park’ta yapılan toplantı ile yarış basına tanıtıldı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, Asbaşkan Mahmut Sezinler, Sportif Direktör Canben Özpaşa, Nesdersan.com direktörleri Hüseyin Tantura, Öcal Zaifoğlu, Pembe Zaifoğlu ve Nesdersan.com sporcuları Fikri Macila ile Cahit Yetkili katıldı.

KKTOK Başkanı Tigin Kişmir: Çok özel bir sezon geçiriyoruz

KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, bu yıl Basel Holding Ralli Şampiyonası’nın çok özel bir sezon olduğunu, birçok üst seviye ralli aracının, üst seviye pilotun şampiyonada mücadele ettiğini ve kendilerini geliştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek sözlerine başladı. Kişmir: “Sezonun ikinci rallisi için uluslararası düzeyde bir yarış organize etmek için çalışıyoruz. Tabii bu düzeyde organizasyonlar için ciddi ve güçlü sponsorlara ihtiyaç vardır. Bu yarış bize sponsor olarak destek olan Nesdersan.com ailesine çok teşekkür ederim. Bize her türlü imkanı sağladılar. Biz de onlara layık bir şekilde organizasyonu yerine getirme adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tabii burada sponsorlarımız dışında teşekkür etmemiz gereken kurumlarımız da vardır. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı sayın Mehmet Harmancı’ya, ilk kez gerçekleştireceğimiz Girne Kapısı Seyirci Etabı’nın yapılabilmesi için tüm imkanları sağladığı için teşekkür ederim. Ayrıca Balıkesir ve Meriç etaplarının hazırlanmasında bize destek olan Değirmenlik Belediye Başkanı sayın Ali Karavezirler, Serdarlı ve Görneç etaplarının hazırlanabilmesi için destek olan Serdarlı Belediye Başkanı sayın Halil Kasım’a da teşekkür ederim.

Nesdersan.com direktörlerinden Hüseyin Tantura: Çıtanın yüksek olduğu bir alanda yer almak istedik

Biz Nesdersan.com olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda çok iddialı olduğumuz ve çıtayı yüksek tuttuğumuz için sponsor olarak da çıtanın yüksek olduğu bir organizasyonda yer almak istedik. Yarışın dışında bu sezon Fikri Macila ve Cahit Yetkili arkadaşlarımıza da sponsoruz. Tabii ki sponsorluğun amacı şirketin kendi reklamını yapmasıdır fakat biz ülkemize faydalı olabilecek bir alanda, iki amacın bir bütün olduğu şekilde yer almak istedik. Bu yarış bizim yarışımız olacak. Bu yarışta tüm ekipler bizim adımızı taşıyarak yarışacak ve biz hepsine başarılı bir yarış diliyoruz.

Nesdersan.com direktörlerinden Öcal Zaifoğlu: herkesin keyif alacağı çok profesyonel bir yarış bizleri bekliyor

Tabii ki bu organizasyona ekip olarak çalıştık ama kurumdan Canben bey ve Nesdersan.com olarak da Pembe hanım bu organizasyonun yükünü çektiler. Onlara özellikle teşekkür ederiz. Bizim amacımız hem pilotlarımız, hem seyirciler, hem basın hem kurum, herkes çok keyifli ve çok profesyonel bir yarış izlesinler. Çok güzel bir 3 gün bizi bekliyor diye düşünüyorum.

Nesdersan.com sporcusu Cahit Yetkili: Rallide “Nesdersanız” olacak

Ben Nesdersan.com ailesine özelde bize sponsor oldukları için, genelde de ralli sporuna yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederim. Cuma’dan itibaren 3 gün boyunca muhteşem bir organizasyon bizleri bekliyor. Rallide “Nesdersanız” olacak. Tüm seyircileri etaplara bekliyoruz.

Nesdersan.com sporcusu Fikri Macila: İnşallah şans sadece bizden yana olur

Kurumumuza organizasyon için, sponsorumuza desteği için ve basına yanımızda olduğu için teşekkür etmek istiyorum. İki tane çok iddialı araçla yarışıyoruz. Sponsorumuzun sponsor olduğu bu yarışta elimizden gelenin fazlasını yapıp bu organizasyonu olabilecek en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Çok heyecanlı, çok güzel bir yarış olacak. Yarışçı arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah şans sadece bizden yana olur.

KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler: Zor bir yarışı daha başarıyla tamamlamak istiyoruz

Bu sezon kurum olarak işimiz çok zor. Araçların yenilenmesiyle, iddialı ekiplerin mücadele etmesiyle ve çıtanın yükselmesiyle bizim işimiz zorlaştı fakat biz bunu başarabilecek bir ekibiz. Yönetim kurulu olarak çok çalışıyoruz ve bu hafta da bizi oldukça zor bir yarış bekliyor. Biz bu zorluğun üstesinden gelip başarıyla bu organizasyonu yapacağımıza inanıyoruz. Bu sezon şampiyonamızda mücadele eden ekiplerin fotoğrafları dünyada markaların sayfalarında yayınlanıyor. Kuzey Kıbrıs’ın adının geçmesi çok önemlidir. Umarız devlet yetkililerimiz buna sessiz kalmaz.

Yarış direktörü Canben Özpaşa: İki yıl sonra şehir içine geri dönüyoruz

Yarışla ilgili bilgiler veren yarışın direktörü Canben Özpaşa, “2 yıl sonra yeniden bir şehir içi özel etabıyla bu ralliye başlayacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız.” Dedi. Girne Kapısı’nda Dünya Ralli Şampiyonası’nda da hazırlanan etaplara benzeyen bir etap hazırladıklarını söyleyen Özpaşa, tüm seyircileri bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Yarış Cuma günü 19.00’da Lefkoşa Surlariçi, Zahra Sokak’tan start alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek ralli 11 Haziran 2021 Cuma akşamı 19.00’da Lefkoşa Surlariçi, Zahra Sokak’tan start alacak. Başlangıç seremonisinin ardından uzun zamandır yapılmayan şehir içi özel etabı olarak Girne Kapısı’nda hazırlanan etap, 20.33’de ilk aracın start almasıyla “Girne Kapısı Rally Show” adıyla geçilecek.

Rallinin ikinci günü Balıkesir ve Cemsa SSS geçilecek

12 Haziran 2021 Cumartesi günü Balıkesir’de meşhur zıplama noktasından da geçilecek olan 12,5 kilometrelik Balıkesir etabı iki kez geçilecek. İlk etap 17.13’te, ikinci etap ise 18.16’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Balıkesir’in ardından rallinin ikinci günü, 20.39’da başlayacak olan Cemsa Seyirci Özel Etabı ile tamamlanacak.

Son gün Serdarlı, Meriç ve Görneç etapları geçilecek

13 Haziran 2021 Pazar günü ise Serdarlı, Meriç ve Görneç Etapları ikişer kez geçilecek. Servis alanının LTB park yerinde kurulacağı rallinin son günü iki kez art arda geçilecek olan 12.8 kilometrelik Serdarlı Etabı ile başlayacak. 10.53 ve 11.56’da ilk aracın start almasıyla başlayacak olan Serdarlı Etabının ardından 12.49’ta Meriç Etabı geçilecek. Servis arasının ardından günün ikinci kısmı 15.02’de geçilecek olan Meriç etabı ile başlayacak. Ardından iki kez, 16.05 ve 16.58’de Görneç etapları geçilecek ve ekipler özel etabı toplamı yaklaşık 85 kilometre olan 345 kilometrelik ralliyi noktalayacaklar.

22 ekip ralliye kayıt yaptırırken, Özel seyirci etaplarında toplamda 34 araç mücadele edecek

Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Serdarlı Belediyesi, GoPro, Basel Energy, Çağla Car Care, Gen Power, Polaris, Limon, Capital, Near East Bank, Çağkan Yapı, Tekan Mobile ve Tipica Coffee’nin de Desteği ile gerçekleştirilecek olan ralliye 22 ekip kayıt yaptırdı. 12 ekibin de özel seyirci etaplarında şov yapmasıyla toplamda 34 ekip rallide start alacak.