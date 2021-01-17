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Mümkün olduğunca spor oynanmalı

UKÜ antrenörü Bora Liman, şartlar el verdiği sürece de sadece hentbolun değil, tüm spor dallarının faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti

17 Ocak 2021 Pazar 19:07
Mümkün olduğunca spor oynanmalı
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UKÜ antrenörü Bora Liman, şartlar el verdiği sürece de sadece hentbolun değil, tüm spor dallarının faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Bora Liman, Pazartesi günü Bayrak Radyosu’nda Necmi Usal’ın sunduğu “Spor Dosyası” programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Liman, kupayı aldıklarından dolayı mutlu olduğunu söylerken, sağlığın her şeyin başı olduğunu ancak şartlar el verdiği sürece de sadece hentbolun değil, tüm spor dallarının faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta şampiyon olmuşlardı

Geçtiğimiz hafta KTSYD Kupası finalinde rakibi Özgür Adımlar Hentbol Takımı’nı 41-26 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde takımın deneyimli antrenörü Bora Liman, yaptığı açıklamada finalde karşılaştıkları ve genç oyunculardan kurulu olan Özgür Adımlar’ı gösterdikleri üstün performanslarından dolayı tebrik ederken, “2015 yılından beridir Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin hocasıyım. Oyuncularla uzun süredir birlikteyiz. Finalde genç bir ekiple karşılaştık. Bizi gerçekten çok zorladılar. Eğer tecrübeleri olsaydı çok daha zor bir maç olacaktı. Gençleri tebrik ediyorum. Turnuva öncesinde 15 gün antrenman yapamamamıza rağmen KTSYD Kupası’nı kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın çoğu mental olarak pandemi sürecinden olumsuz etkilendiler. Bu durum da performanslarına yansıdı. Herkese yapılan PCR testleri hentbolun oynanmasına izin verdi. Ayrıca Kamp-Kupa(Lig) uygulaması yerinde oldu. Bundan dolayı Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Hentbola gerekli önem verilmiyor”

Hentbolun ülkemizdeki durumu ile ilgili olarak da görüşlerini aktaran Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Erkek Takım Antrenörü Bora Liman, “Üzülerek söylüyorum ki hentbola ülkemizde diğer spor dallarına oranla çok daha az önem veriliyor. Biz UKÜ olarak şanslıyız. Çalışma imkanımız var. Peki diğer kulüpler? Doğru dürüst bir salonumuz bile yok. Bazı takımlar betonda antrenman yapıyor. Tesis sıkıntısı olduğu ortada. Bunun yanında hentbol akademisi de yok. Hentbola başlama yaşını 7’ye indirmemiz gerekir. Hentbol akademisi kurulursa hem oyuncu sayısını artırırız, hem de kaliteli oyuncular yetiştirebiliriz” dedi.

“Spor ve sağlıklı beslenme, Kovid-19’un en büyük düşmanları”

Konuşmasının son bölümünde genç oyuncuların geleceğine değinen Bora Liman, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu durum da doğal olarak sporu olumsuz etkiledi. Genelde sporumuz, özelde ise hentbolumuz olumsuz etkilendi. Benim şahsi düşüncem, şartlar el verdiği sürece sporun yapılması yönündedir. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı bireylerin topluma kazandırılması amacı ile spor kesinlikle yapılmalıdır. Tabii ki sağlık her şeyin başı ancak şartlar el verdiği sürece genelde tüm spor dalları, özelde ise hentbol maçları oynatılmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Erkek Hentbol TakımıBora LimanUluslararası Kıbrıs Üniversitesi
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