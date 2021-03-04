MTG Akademi doğru yolda

Kaya EMİROĞLU

Mağusa Türk Gücü Futbol Akademisi Sportif Direktörü Kemal Okta, altyapıda yaptıkları doğru işlerin ve çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını ancak pandeminin önlerinde ciddi bir engel oluşturduğu ifade etti.

Birçok oyuncu A takımda forma giyebilir

Kemal Okta, U21 takımlarından yetişen birçok futbolcularının da önümüzdeki sezondan itibaren A Takım forması giymeye başlayacağına olan inancını belirtti.

Altyapıya büyük önem veriyoruz

Son birkaç yıldır futbol altyapıya gerek yönetim gerekse antrenör ekibi olarak büyük önem verdiklerini, birçok başarıya imza attıklarını kaydeden Okta, kiralık oyuncu tercih etmeyeceklerini, amaçlarının aynı sistemde beraber oynayan futbolcularının Mağusa Türk Gücü formasının önemini de bilerek üst takımlara kazandırmak olduğunun altını çizdi.