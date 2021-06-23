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Motosikletler St.Hilarion’a tırmanacak

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:45
Motosikletler St.Hilarion’a tırmanacak
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, 2021 sezonunda 5 dalda organize edeceği yarışlardan biri olan Moto Tırmanma yarışının ilkini Pazar günü St.Hilarion yolunda gerçekleştiriyor

Bu sezon; Enduro, Motokros, Motodrag, Mototırmanma ve Supermoto olmak üzere 5 dalda ikişer yarış organize etme kararı alan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, ilk tırmanma yarışını bu Pazar gerçekleştiriyor. “Güven Sigorta 2021 Tırmanma Yarışı” adıyla organize edilecek yarış, Boğaz-St.Hilarion arasındaki yolda yapılacak. 2,6 kilometrelik parkurda biri deneme olmak üzere üçer kez start alacak olan yarışçılar birinci olmak için mücadele edecekler. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile de işbirliği yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sabah 10.00-12.00 saatleri arasında parkuru kullanacak. Ardından ralli kulübü 14.30-16.00 saatleri arasında otomobillerin tırmanma yarışını gerçekleştirecek. Güven Sigorta’nın sponsorluğunun yanı sıra, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün de katkılarıyla organize edilen yarışın kayıtları yarın akşam 19.00’da tamamlanacak. Yarışa ‘Racing’ Motosiklet, Supermoto ve ATV kategorilerinde kayıt alınacak.

Fotoğraflar: Şakire Sahra Toprak

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