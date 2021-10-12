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Motodrag’ta sıra Mevlevi’de

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu sezonun ikinci Motodrag yarışı için hazırlıklarını sürdürüyor. 17 Ekim Pazar günü yapılacak yarışa kayıtlar alınmaya başlandı

12 Ekim 2021 Salı 15:25
Motodrag’ta sıra Mevlevi’de

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu 2021 sezonunun ilk Motodrag yarışını, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği ile işbirliği içerisinde Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmiş, seyirciler tarafından ortak organizasyon tam not almıştı. Sezonun ikinci Motodrag yarışı için kolları sıvayan KITMOK yönetimi hazırlıklarına hız verdi. 17 Ekim Pazar günü Mevlevi

Güven Sigorta, Şahinler Muhtarlığı, Glo, Lungo Cafe ve damalıbayrak.net’in katkılarıyla yapılacak yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt-üst geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak olan organizasyonun 17.30’a kadar sürmesi bekleniyor. 6 farklı sınıfta kayıtların alınmaya başladığı yarışın kayıt işlemleri 15 Ekim Perşembe akşamı 19.00’da son bulacak.

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