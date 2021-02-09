Motivasyonum sıfırlandı

Ülkemizde artan vakalar nedeniyle bu sezon oynanamayan futboldan dolayı Küçük Kaymaklı genç oyuncularından Arda Göksu üzgün olduğunu söyledi

Küçük Kaymaklı’nın genç orta saha oyuncularından Arda Göksu, spor servisine yaptığı açıklamada liglerin oynanmamış olması ve ülkemizde son günlerde covid 19 vakalarının artmasından dolayı motivasyonunun sıfırlandığını söyledi.

“Futbola hasret kaldım”

“Yıllardır hayatımın ve hayallerimin başrolü olan futbol covid-19’dan dolayı elimizden alındı” diyerek sözlerine başlayan Küçük Kaymaklı’nın gelecek vaat eden orta saha oyuncularından Arda Göksu, “Gerçekten çok uzun zaman oldu. Açıkçası hayatımda koskocaman bir boşluk oldu. Haftada 5-6 günümü ve zihinsel olarak her dakikamı verdiğim futbolun şu an olmaması hayatımı epey olumsuz yönde etkiledi” dedi.

“Motivasyonsuzluktan çalışamıyorum”

Bireysel olarak 1-2 aydır çalışmadığını söyleyen 2001 doğumlu Arda, “İlk başlarda spor salonuna gidiyordum ama belirsizlik + covid 19’un adamızda yayılması motivasyonumu sıfırladı. Motivasyonsuzluktan dolayı odaklanamıyorum ve çalışamıyorum. Şu an babamın yanında çalışıyorum ve ekstra bir kaç iş daha yapıyorum. Okulumu bu şekilde ödedim. Maddi olarak da etkilendim ama manevi tarafından bana olan etkisi çok daha fazla oldu” dedi.

“Hedefim Kaymaklı’da kalıcı olmak”

Liglerin Ağustos ayında başlaması için umudunu sürdürdüğünü dile getiren genç futbolcu, “Hedefim kulübüm Küçük Kaymaklı’da her zaman gelebileceğim en yüksek seviyeyi gelip kalıcı olmaktır. Ancak olmazsa da daha çok forma şansı bulabileceğim bir takıma gidip güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum” dedi ve sözlerini noktaladı.