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Mormenekşe Futbol Akademi’de yeni yapılanma

11 Temmuz 2021 Pazar 14:43
Mormenekşe Futbol Akademi’de yeni yapılanma

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Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü bünyesinde bulanan futbol akademisinde yapılanmaya gitti. Mormenekşe’den yetişen, uzun yıllar kulübe sporcu ve antrenör olarak hizmet veren Halil Erdoğuş Dörtyol Spor Kulübü’ndeki görevinden ayrılarak Mormenekşe Futbol Akademi’ye koordinatör olarak atandı. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan Erdoğuş, U17, U15 ve U12 kategorilerinde çalışmaları hızlandırdı. Amaçlarının özelde Mormenekşe A takımına genelde ülke futboluna karakterli futbolcular yetiştirmek olduğunu belirten Halil Erdoğuş, yakın zamanda kendisi ile birlikte çalışacak teknik ekibini belirleyecek.

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