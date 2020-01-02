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Minikler turnuvası yapıldı

Yılın son turnuvasında Masa Tenisi minikleri kıyasıya mücadele ettiler

Minikler turnuvası yapıldı

Yılın son turnuvasında Masa Tenisi minikleri kıyasıya mücadele ettiler

02 Ocak 2020 Perşembe 21:49
Minikler turnuvası yapıldı

Masa tenisinde yılın son turnuvasında minik raketler karşı karşıya geldi.

Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilen ve minik raketlerin oldukça çekişmeli karşılaşmalar ortaya koyduğu ve renkli anların yaşandığı turnuvanın sonunda şampiyonlar ve sıralama şu şekilde oluştu;

10 Yaş Altı Kızlar

1.Liva Çelik (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Çiğdem Güder (Karşıyaka)

3.Tuana Ejder (Yakın Doğu Üniversitesi)

3.Sudenaz Merşah (Girne Amerikan Üniversitesi)

10 Yaş Altı Erkekler

1.Celal Beyit (Yakın Doğu Üniversitesi)

2. Bertuğ İlgililer (Yakın Doğu Üniversitesi)

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3.Sonay Hayatsever (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Kuzey Alev (Girne Amerikan Üniversitesi)

10 Yaş Üstü Kızlar

1.Alev Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Nihal Zorlu (Karşıyaka)

3.Aren Bıyıklı (Yakın Doğu Üniversitesi)

3.Saadet Akbulut (Karşıyaka)

10 Yaş Üstü Erkekler

1.Arda Alat (Karşıyaka)

2.Adal Aksoy (Karşıyaka)

3. Onur Yücel (Yakın Doğu Üniversitesi)

3.İbrahim Güder (Karşıyaka)

Anahtar Kelimeler:
Masa Tenisi Minikler Turnuvası
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