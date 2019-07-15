Minik, yıldız ve gençler mücadele etti

Okçuluk Federasyonu tarafından 2019 yılı Açık alan Minik, Yıldız ve Gençler 3. Resmi sırama yarışmaları önceki gün (13 Temmuz Cumartesi) yapıldı..

10 takım ve 64 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda sezon boyunca sıralamada Federasyon tarafından belirlenen baraj puanları aşmak için yarışan sporcuların mücadelesi güzeldi..Baraj puanlarını geçen ve sıralamaya giren sporcular Ağustos ayında Antalya’da düzenlenmesi planlanan Milli takım gelişim kampında yer alacak.

Sıcak hava şartlarında yarışmaya katılan sporcuların 11-17 yaş gurubundaki oluşturulan ve belirlenen kadro elde ettiği puanlar sonucunda kampa gitmeye hak kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri madalya töreninde Federasyon yetkilileri tarafından taktim edildi.