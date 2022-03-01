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Minareliköy rövanşı ve liderliği aldı

01 Mart 2022 Salı 13:57
Minareliköy rövanşı ve liderliği aldı

I Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 17’nci haftasında Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Gönyeli Spor Kulübü ve Vadili Darts Derneği rakiplerini mağlup etti.        

 

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (28 Şubat 2022 Pazartesi) oynanan 17’nci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 17’nci haftasında Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Gönyeli Spor Kulübü ve Vadili Darts Derneği rakiplerini mağlup etti.         

Haftaya yenilgisiz lider giren Diamond Child deplasmanına giden ikinci sıradaki  Minareliköy, rakibini 13-3’lük skorla mağlup ederek ilk devredeki mağlubiyetin rövanşını aldı ve liderliğe yükseldi.  

Efes Pilsen Darts Süper Ligi 17’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

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Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Darts Birliği (5-11)

Gönyeli S.K.- Güzelyurt Darts Birliği (9-7)

Gönyeli Av.At.K.- Lefkoşa Darts Birliği (11-5 )

Diamond Child -Minareliköy S.K.(3-13)

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği- LEGEND (9-7)

Cihangir S.K.- Vadili Darts Derneği (5-11)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                    

TAKIMLAR                                   O     G   B   M  A      Y      P     AV

1.Minareliköy S.K.                         17    16  0    1    209   63     48   146

2.Diamond Child                            17    16  0    1    183   89     48   94

3.Gönyeli Darts Birliği                   17    15  0    2    184   88     45   96

4.LEGEND                                    17    10  2    5    152   120   32   32

5.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği   17    8    3    6    136   136   27   0

6.Vadili Darts Derneği                   17    5    4    8    128   144   19   -16

7.Cihangir S.K.                               17    5    2    10  115   157   17   -42

8.Gönyeli Av.At.K.                        17    4    4    9    111   161   16   -50

9.Güzelyurt Darts Birliği                17    4    4    9    107   165   16   -58

10.Gönyeli S.K.                              17    3    5    9    113   159   14   -46

11.Beyarmudu Belediyesi              17    2    1    14  99     173   7     -74

12.Lefkoşa Darts Birliği                 17    1    1    15  95     177   4     -82

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