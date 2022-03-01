Minareliköy rövanşı ve liderliği aldı

I Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 17’nci haftasında Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Gönyeli Spor Kulübü ve Vadili Darts Derneği rakiplerini mağlup etti.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (28 Şubat 2022 Pazartesi) oynanan 17’nci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 17’nci haftasında Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Gönyeli Spor Kulübü ve Vadili Darts Derneği rakiplerini mağlup etti.

Haftaya yenilgisiz lider giren Diamond Child deplasmanına giden ikinci sıradaki Minareliköy, rakibini 13-3’lük skorla mağlup ederek ilk devredeki mağlubiyetin rövanşını aldı ve liderliğe yükseldi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi 17’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Darts Birliği (5-11)

Gönyeli S.K.- Güzelyurt Darts Birliği (9-7)

Gönyeli Av.At.K.- Lefkoşa Darts Birliği (11-5 )

Diamond Child -Minareliköy S.K.(3-13)

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği- LEGEND (9-7)

Cihangir S.K.- Vadili Darts Derneği (5-11)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 17 16 0 1 209 63 48 146

2.Diamond Child 17 16 0 1 183 89 48 94

3.Gönyeli Darts Birliği 17 15 0 2 184 88 45 96

4.LEGEND 17 10 2 5 152 120 32 32

5.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği 17 8 3 6 136 136 27 0

6.Vadili Darts Derneği 17 5 4 8 128 144 19 -16

7.Cihangir S.K. 17 5 2 10 115 157 17 -42

8.Gönyeli Av.At.K. 17 4 4 9 111 161 16 -50

9.Güzelyurt Darts Birliği 17 4 4 9 107 165 16 -58

10.Gönyeli S.K. 17 3 5 9 113 159 14 -46

11.Beyarmudu Belediyesi 17 2 1 14 99 173 7 -74

12.Lefkoşa Darts Birliği 17 1 1 15 95 177 4 -82