Milli takımın 11'i belli oldu...

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova maçları da oynanacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

11'LER

İzlanda (Muhtemel): Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason, Bjarnason, Gunnarson, G.Sigurdsson, Sigurjonsson, Gudmundsson, Kjartansson

Türkiye (Kesin): Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz