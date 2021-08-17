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Milli Boksörümüz dünya şampiyonası gecesinde ringe çıkıyor

Önce Ukrayna daha sonra ise Arnavutluk zaferleri ile ülke bayrağını dalgalandıran demir yumruk lakaplı Metin Turunç, kemer müsabakasına 4 maç kala istanbul'da yapılacak olan müsabakadan zaferle dönmek istiyor.

17 Ağustos 2021 Salı 11:39
Milli Boksörümüz dünya şampiyonası gecesinde ringe çıkıyor

İstanbul Kadıköy'de 3 Eylül akşamı yapılacak olan müsabaka öncesinde hem milli boksör Metin Turunç hem de antrenörü Dindar Gölçek düşüncelerini aktardı.

öncesinde hem milli boksor Metin Turunç hem de antrenoru Dindar Gölçek düşüncelerini aktardı.

Turunç: Hedefimiz yine aynı

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Milli boksör Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç 3 Eylül akşamı İstanbul Kadıköy'de yapılacak olan müsabaka ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Ukrayna ve Arnavutluk zaferlerinden sonra şimdiki durağın Istanbul olduğunu belirterek, kemer müsabakalarına 4 maç kala istanbulda ki 3 Eylül akşamının kendileri adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Çalışmalarına antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde devam ettiğini belirten Turunç, tek hedeflerinin istanbul da yapılacak olan müsabakada yine ülke bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Gölçek: iyi durumdayız

Metin Turunç'un antrenörü Dindar Gölçek ise 3 Eylül akşamı istanbul'da yapılacak olan müsabaka ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede zorluk derecesi yüksek müsabakalanın 3 Eylül tarihi ile birlikte başlayacağını söyledi. Ukrayna ve Arnavutluk sonrasında rotanin bu kez İstanbul olduğunu belirten Gölçek, hazırladıklan program doğrultusunda Eylül ayındaki musabakaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Metin'in performans noktasında iyi durumda olduğunu planlamaları doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini belirten Dindar Gölçek, Metin'in rakibinin kura sonucu belirleneceğini ve kendilerinin de henüz rakiplerini bilmediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Metin TurunçDünya şampiyonası
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