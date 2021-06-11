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Mete Topçu Turunç’u kabul etti

Mayıs ayında Ukrayna’da çıktığı boks müsabakasından galibiyetle dönen Metin Turunç’u Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu kabul etti.

11 Haziran 2021 Cuma 16:13
Mete Topçu Turunç’u kabul etti
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Mete Topçu Demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç’un 19 Mayıs tarihinde Ukrayna’da WBC Profesyonel boks maçında ülkemizi başarıyla temsil ettiğini ve bayrağımızı bir kez daha dalgalandırdığını belirtti. Mete Topçu, Metin’in ülkenin milli sporcusu olduğunu 24 Temmuz’da Arnavutluk’ta bir başka WBC Profesyonel müsabakasına çıkacağını orada da Metin’in iyi sonuçla döneceğine inandığını belirterek, her zaman olduğu gibi bu süreçte de Turunç’un yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

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