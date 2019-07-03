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Mertekçi anısına oynadılar

Mertekçi anısına oynadılar

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:17
Mertekçi anısına oynadılar

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Yalova-Piskobu masterleri Tahsin Mertekci anı maçında gülen taraf 3-1’lik skorla Piskobu masterleri oldu. Yalova’nın kurulduğu topraklarda ve 1974’ten önceki sahasında gerçekleştirilen anı maçı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Anı maçı öncesinde Piskobu Muhtarlığı tarafından Yalova Spor Kulübü’ne plaket verildi. Piskobu Muhtarlığı ayrıca vefat etmiş eski Piskobulu 3 futbolcunun ailesine de plaket takdim etti.

Yalova Spor Kulübü eski başkan ve futbolcularından Kadir Dağcan karşılaşma öncesi yaptığı konuşmada, “Bu organizasyon her yıl geleneksel şekilde devam edecektir. Tahsin Mertekci Piskobu’dan ayrıldığında henüz 7 yaşındaydı fakat yıllar sonra buraya gelip bağlantılar kurdu ve şu an burada onun anısına maç yapıyoruz. Katılan herkese teşekkür ederiz. Bostancı’yı da siz eviniz olarak bilin. Her zaman kapılarımız açıktır” dedi.

Piskobu muhtarı Lefkios Prodromou da yaptığı konuşmada söz konusu organizasyona her yıl devam edeceklerini söyledi ve böyle bir etkinlik düzenlemekten olan memnuniyetini dile getirdi. Karşılaşma sonunda futbolcular birlikte tatlı yedi ve sohbet etti.

Anahtar Kelimeler:
Tahsin Mertekçi
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