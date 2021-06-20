Merih Demiral'dan TRT spikeri Ersin Düzen'e çarpıcı tepki

EURO 2020'de oynadığımız son grup maçında İsviçre'ye de 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettik. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi.

"HAKLI ZAFERLER YAŞAYINCA MERİH GELİYOR"

Demiral, yaptığı açıklamada EURO 2020'nin yayıncı kuruluşu TRT'nin spikeri Ersin Düzen'in eleştirilerine de yanıt verdi. Düzen, Galler maçının ardından ''Haklı zaferler yaşadığımız dönemlerde röportaja Burak Yılmaz konuşuyor Hakan Çalhanoğlu konuşuyor, Merih Demiral konuşuyor, Çağlar konuşuyor, Yusuf Yazıcı konuşuyor. Bugün gelen oyuncularımız ise Mert Müldür, Umut Meraş ve Halil Dervişoğlu" demişti.

"GELİR KONUŞURUM"

Demiral, yaptığı açıklamada, "Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Gelir konuşurum.Böyle olmasını beklemiyorduk. Beklenti vardı, beklenti çok olunca üzüntü de çok oluyor. Bizler de bunu yaşıyoruz. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Ama turnuvanın en genç takımıyız. Önümüzdeki turnuvalara katılarak nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandı.